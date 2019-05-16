2019-05-16T15:44:01+03:00
Общество

В Ростовской области умерли 3 755 дончан с диагнозом ВИЧ

Всего на Дону живут 15 444 человека, больных СПИДом
Ольга ГОПАЛО
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Всего на Дону живут 15 444 человека, больных СПИДом.Всего на Дону живут 15 444 человека, больных СПИДом.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Управлении Роспотребнадзора по региону озвучили число пациентов, которым поставлен диагноз ВИЧ. Таких на Дону, по последним данным, 15 444 человек, умерли 3 755 дончан.

Однако если в 2016 года темпы роста заболеваемости снизились до 15 процентов, то в 2018-м число заболевших было на уровне года предыдущего.

Эпидемиологи напоминают, что ВИЧ-инфекция передается половым путем, от матери ребенку и при помощи инъекций. Поэтому советуют избегать незащищенных половых контактов и использовать средства индивидуальной защиты. Кроме того, при проведении медицинских манипуляций все работы должны проводиться в одноразовых медицинских перчатках с использованием одноразовых инструментов для инъекций.

Также необходима дезинфекция маникюрных, педикюрных, татуажных инструментов, в случае их неоднократного применения. А каждая будущая мама в обязательном порядке должна быть направлена на специальное обследование на ВИЧ. Это делается для того, чтобы своевременно снизить риск заражения до минимума. Ну, и конечно, отказаться от использования инъекционных наркотиков и пройти тестирование на ВИЧ вместе с партнером, соблюдая в дальнейшем верность в сексуальных отношениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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