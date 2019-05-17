СЕГОДНЯ 09:18 2019-05-17T09:18:12+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 20 мая 2019. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 20 мая 2019

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Отключение света 20 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда. Известно, что будущая рабочая неделя начнется в донской столице с отключения электричества. Об этом рассказали донские энергетики.

Известно, что света не будет в разных районах города, в том числе дома и офисах, расположенных в центре донской столицы. Все отключения - плановые. Все это время на электросетях будут проводиться работы, чтобы не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 20 мая

с 09:00 до 16:00:

- пер. Соляной спуск 3; пер. Островского 1А; ул. Береговая 1В, 15, 19А, 19/2, 21/2.

с 09:00 до 17:00:

- пер. Араратский 5-11; ул. Белостокская 1-29, 2-24; ул. Львовская 2-32, 3-23; ул. Макарова 3-47, 2-14, 137В; ул. Мичуринская 145-149; ул. Петрозаводская 121-133, 144-178; пер. Снеговой 2-42, 27-83; ул. Содружества 84/1; пер. Сортовой 1-45, 2-50; ул. Томская 31-91, 28-86.

с 09:30 до 15:00:

- ул. Журавлева 12-30, 11-31; ул. Очаковская 1-25, 2-28; ул. Кр. Зорь 67-105, 76-110; ул. Петровская 55-59, 80-82, 90; ул. Станиславского 141-185, 188-248; ул. Социалистическая 166.

с 10:00 до 16:00:

- ул. Цеховая 1-29, 2-28; ул. Добролюбова 13-27, 14-26; ул. Писарева 21; просп. Шолохова 16А; ул. Верхненольная 55-63, 36-42; ул. Каяни 15В, 15/2, 22-38.

с 10:00 до 17:00:

- ул. Щербакова 1-67, 2-50; ул. Курчатова 1-5; ул. Пулемётная 1-19, 2-16; пер. Запрудный 1-19, 2-16; ул. Молодёжная 1-11, 2-12; ул. 12-го декабря 1-21, 2-26; ул. Фабричная 1-7, 2-36; ул. Алеутская 1-53, 30-68; пер. Аджарский 1-11, 2-10; ул. Соревнования 1-23, 2-24.

с 11:00 до 14:00:

- ул. Цеховая 1-29, 2-28; ул. Добролюбова 13-27, 14-26; ул. Писарева 21; просп. Шолохова 16А; ул. Верхненольная 55-63, 36-42; ул. Каяни 15В, 15/2, 22-38.

с 13:00 до 16:00:

- ул. Магнитогорская 5Б, 5/65Б; пер. Урицкого 65.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU