2019-05-18T11:25:38+03:00
Общество

«Не пловчиха! Балерина!»: Известная спортсменка Юлия Ефимова опубликовала сногсшибательное фото

Снимок уже оценили тысячи поклонников по всему миру
ГОШЕВ Игорь
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Лидер сборной России по плаванию Юлия Ефимова.Лидер сборной России по плаванию Юлия Ефимова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сногсшибательное фото опубликовала на своей странице в Инстаграм лидер сборной России по плаванию Юлия Ефимова. На нем спортсменка из города Волгодонска Ростовской области запечатлена на фоне морского пейзажа. В лучах заката пловчиха парит в воздухе в шляпке и романтичном платье.

- Хочешь быть яркой, будь яркой, - на английском языке подписала она снимок, который всего за несколько часов оценили более семи тысяч поклонников.

Многие оставили восхищенные комментарии в духе: «Красотка», «Не пловчиха! Балерина!», «Мэри Поппинс возвращается», «Волшебная!», «Свет нужен всем!» и «Солнечный зайчик».

pryanya93pryanya93
You want light. Be light
7733 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Надо сказать, что у Юлии Ефимовой огромное количество поклонников по всему миру. Девушку любят не только за спортивные достижения - в ее копилке множество медалей и наград, но и за красоту. Спортсменка нередко публикует свои снимки, сделанные профессиональными фотографами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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