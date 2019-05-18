«Не пловчиха! Балерина!»: Известная спортсменка Юлия Ефимова опубликовала сногсшибательное фото

СЕГОДНЯ 11:22 2019-05-18T11:25:38+03:00

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Сногсшибательное фото опубликовала на своей странице в Инстаграм лидер сборной России по плаванию Юлия Ефимова. На нем спортсменка из города Волгодонска Ростовской области запечатлена на фоне морского пейзажа. В лучах заката пловчиха парит в воздухе в шляпке и романтичном платье.

- Хочешь быть яркой, будь яркой, - на английском языке подписала она снимок, который всего за несколько часов оценили более семи тысяч поклонников.

Многие оставили восхищенные комментарии в духе: «Красотка», «Не пловчиха! Балерина!», «Мэри Поппинс возвращается», «Волшебная!», «Свет нужен всем!» и «Солнечный зайчик».

pryanya93 You want light. Be light

Надо сказать, что у Юлии Ефимовой огромное количество поклонников по всему миру. Девушку любят не только за спортивные достижения - в ее копилке множество медалей и наград, но и за красоту. Спортсменка нередко публикует свои снимки, сделанные профессиональными фотографами.

ИСТОЧНИК KP.RU