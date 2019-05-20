В Ростове-на-Дону задержали Интернет-афериста, который развел на деньги жителя Кирова через «Авито»

СЕГОДНЯ 12:32 2019-05-20T12:32:54+03:00

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В ловушку предприимчивого жителя Шахт (второй по величине город Ростовской области) попался любитель скоростных байков из Кирова, который настолько оказался впечатленным объявлением на сайте бесплатных объявлений предложением о продаже мотоцикла, что без сомнений отправил продавцу задаток.

А тот, получив, деньги, соответственно, быстренько удалил объявление и отключил телефон.

- В переписке с «продавцом», который заявил вятчанину, что он якобы находится в Геленджике (Краснодарский край), все шло гладко: договорились и о сделке, и о перечислении предоплаты в размере 20 тысяч рублей, а владелец байка пообещал отправить товар в Киров транспортной компанией, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» подробности в управлении МВД по Кировской области. - А когда покупатель, наконец, осознал, что его обманули, обратился в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

На поиски афериста, который, в общем-то, оказался не таким уж и умным, понадобилось полтора месяца. Собственно, время ушло на то, чтобы установить, где и на кого был зарегистрирован номер, по которому происходило общение между «сторонами сделки», а потом — выйти уже непосредственно на злоумышленника.

- 29-летний шахтинец задержан оперативниками, он сознался, - отметили в УМВД. - Для проведения следственных действий он доставлен в Киров, сейчас находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU