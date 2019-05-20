О верности, любви и дружбе: В Ростове-на-Дону бесплатно покажут студенческий мюзикл

СЕГОДНЯ 15:23 2019-05-20T15:23:56+03:00

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21 мая в Ростове-на-Дону состоится премьерный показ студенческого инклюзивного мюзикла о верности, любви и дружбе. Он пройдет в 17:00 в Конгресс-холле ДГТУ для всех желающих. Известно, что в постановке, посвященной проблемам современной молодежи, задействованы участники творческих коллективов опорного вуза, а также артисты с ограниченными возможностями здоровья. Всего свыше ста человек.

- Это история о любви, дружбе и выборе, а также о том, что в любой ситуации нужно оставаться человеком, ставить перед собой правильные, благородные цели, идти к ним несмотря ни на что, преодолевать собственные страхи и всевозможные ограничения, связанные с состоянием здоровья, - рассказала автор мюзикла, руководитель волонтерского центра социальной работы «Горящие сердца» ДГТУ Наталья Сущенко. - Репетиции стартовали в январе этого года. Автором песен и музыки выступил руководитель студии экспериментальной хореографии AlphaOmegA университета Алексей Ярмошевич.

Гостей ждут яркие декорации, авторская музыка и тексты, современная хореография, спортивные трюки, зрелищные массовые сцены – все это не оставит равнодушным ни одного зрителя, продемонстрирует пример стойкости, мужества и несгибаемой воли молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

НАША СПРАВКА

Проект «Студенческий мюзикл» – победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи, проходившего на образовательном форуме «Таврида». Его цель – создание комфортной и доброжелательной среды для развития и становления талантливой молодежи, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья, а также формирование духовно-нравственных ориентиров.

ИСТОЧНИК KP.RU