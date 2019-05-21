СЕГОДНЯ 10:53 2019-05-21T10:53:14+03:00

Больше всего не повезет жителям центра и Западного жилого массива. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Больше всего не повезет жителям центра и Западного жилого массива

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В Ростове-на-Дону всю неделю будут отключать свет. Как рассказали энергетики, речь идет о домах, расположенных в разных районах города. Все отключения плановые, их цель не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света*

22 мая с 9:00 до 17:00:

- ул. Еременко, 100/70, пр. Маршала Жукова, 23, 23/1, ул. Еляна, 68.

- Шолохова, 266, 266/1.

- ул. Содружества, 39/2, 39/3; ул. 339 Стрелковой Дивизии, 1-3, 3А, 5/60, 5/60Б; ул. Зорге 60/1, 60/2.

- ул. Думенко, 1/2, 1/13, 3/2, 5, 5/1, 14; ул. Миронова, 3/3.

- ул. Лелюшенко, 7, 7Б, 9, 9/1, 9/2; ул. Миронова, 3/2; пер. Кристальный, 5.

- ул. Туполева, 3, 5, 7, 11, 11А.

- ул. Комсомольская, 79/5, 82, 89; ул. 45-я линия, 20, 80.

- просп. Семашко, 93/139, 99/248, 114; ул. Варфоломеева, 238, 246, 260; ул. Филимоновская, 137, 139; ул. Малюгиной, 128-138, 163.

- ул. Толмачева, 92-126, 79-117; ул. Содружества, 54-60, 25.

22 мая с 09:00 до 16:00:

- ул. Береговая, 11; пер. Халтуринский, 2-4.

22 мая с 10:00 до 12:00:

- ул. Батуринская, 1/2; просп. Стачки, 33; ул. 2-я Володарского, 83; ул. Горбачева, 20-40, 45-71; ул. - Курортная, 1-21, 2-22; ул. Литвинова, 5-19, 21/7.

- ул. Б.Садовая, 19; пер. Братский, 39А, 42, 46/16.

23 мая с 12:00 до 16:00:

- пр. 40-летия Победы, 99 «А», 103, 103 «Б».

23 мая с 09:00 до 16:00:

- ул. Серафимовича, 1-15, 2-18; пер. Братский, 17-23, 14-28; пер. Доломановский, 1-7; ул. Темерницкая, 5-9, 8; ул. Московская, 11-19, 12; ул. Сиверса, 2Д.

- ул. Красноармейская, 63/1, 63/90, 65; ул. Тельмана, 72; просп. Ворошиловский, 87, 89/80.

23 мая с 9:00 до 17:00:

- Еременко, 90, 92, 94, 96, 96\1, 98, 100, М. Жукова, 21, 23, 23\1, 25, 25\1, 27\1; Еляна, 68, 66, 54; Ткачева 14, 16, 20.

- ул. Варфоломеева, 227, 229, 239, 244, 241, 277; ул. Черепахина, 248; пер. Соборный, 69, 80, 82.

- ул. Содружества, 39/2, 39/3; ул. 339 Стрелковой Дивизии, 1, 5/60; ул. Зорге, 60/1, 60/2.

23-24 мая с 9:00 до 17:00

- ул. Окружная, 64А; Зеленый остров; б/о «Пластик».

24 мая с 09:00 до 16:00:

- ул. Темерницкая, 11-27, 10-24; ул. Серафимовича, 15, 10-14; ул. Московская, 21-41; пер. Халтуринский, 25-29, 20-24; пер. Братский, 20/23.

- ул. 339 Стрелковой Дивизии, 6; ул. Зорге, 58/4, 58/2, 58А/1; ул. Содружества, 37, 37/1

ул. Красноармейская, 63/1, 63/90, 65; ул. Тельмана, 72; просп. Ворошиловский, 87, 89/80.

24 мая с 9:00 до 17:00:

- Еременко, 90, 92, 94, 96, 96\1, 98; М. Жукова, 27\1.

- с/т «Чкаловец».

24 мая с 10:00 до 12:00:

- ул. Вересаева 103-111, 102Б; ул. Вересаева, 109 «Дет. Сад №130».

24 мая с 13:00 до 16:00:

- ул. Вересаева 96, 107-111; ул. Вересаева, 109 «Дет. Сад №130»; Донской питомник с/х Декоративных культур.

*По данным «Ростгорсвет» и Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU