2019-05-21T12:11:40+03:00
Общество

Купальники все откровеннее: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова похвасталась пляжным фото

Подписчики восхищаются фигурой модели
ГОШЕВ Игорь
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Подписчики восхищаются внешностью модели. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.Подписчики восхищаются внешностью модели. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.
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«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова похвасталась перед поклонниками своим пляжным фото. Красавица из Ростова-на-Дону - победительница международного конкурса красоты и ТОП-10 «Мисс Россия», сейчас живет на два города - в Москве и Дубай. Из последнего она частенько публикует различные снимки, сделанные на фоне морских пейзажей.

На этот раз свое фото Валентина подписала так:

- Сдержала слово: пять тренировок за неделю. Теперь очень хочу в таком же темпе отработать в Москве.

rasulova_valentinarasulova_valentina
Сдержала слово 5 тренировок за неделю
704 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Подписчики отметили, что Валентина не только в прекрасной форме, но с каждым постом ее купальники становятся все откровеннее. Сама она признается, что ей сложно выбрать подходящий пляжный наряд, поэтому она сама разрабатывает линейку такой одежды и демонстрирует свои находки в Инстаграм.

Секрет идеальной фигуры, по словам модели, заключается не только в занятиях спортом.

- Просто исключаю сладкое, жаренное и мучное, - рассказала она.

И, как результат, сотни и тысячи лайков от восхищенных поклонников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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