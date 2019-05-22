2019-05-22T17:18:40+03:00
Общество

В Ростовской области мужчину приговорили к 12 годам за контрабанду наркотиков

Инцидент произошел с жителем города Морозовска
Ольга ГОПАЛО
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Инцидент произошел с жителем города Морозовска.Инцидент произошел с жителем города Морозовска.Фото: Николай КРИВИЧ
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В Ростовской области за контрабанду наркотиков одного из местных жителей осудили на 12 лет. Как сообщили в областной прокуратуре, мужчину обвиняли сразу по трем статьям уголовного кодекса.

Так, в зале судебного заседания было установлено, что житель города Морозовска через Интернет списался с одним из пользователей Всемирной путины, который был зарегистрирован на территории другого государства. Они договорились о контрабанде аналога наркотического средства, чтобы его незаконно сбыть.

В итоге, дончанин перечислил компаньону нужную сумму. Правда, получить товар он так и не смог, так как сотрудники правоохранительных органов вычисли заговорщиков и изъяли почтовое отправление на его имя.

Известно, что мужчину приговорили к длительному сроку заключения. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. В надзорном ведомстве добавили, что приговор суда уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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