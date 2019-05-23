В Ростовской области брат и сестра пытались провезти чрез границу больше 145 тысяч долларов США
В Ростовской области внимание таможенников привлекла парочка, в вещах которой была обнаружена крупная сумма денег. Инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Новошахтинский» через российско-украинскую границу.
- Мужчина и женщина, оказавшиеся братом и сестрой, возвращались на территорию Украины на автомобиле «Тойота Королла», - рассказали в Южном таможенном управлении. - Брат перемещал денежные средства в размере 45 тысяч долларов США. По его словам, он хотел купить на них новую машину. А в сумке его родственницы были найдены сто тысяч долларов США и 846,5 тысячи рублей.
Дамочка пояснила людям в форм, что за эти деньги хотела купить недвижимость на территории незалежной.
В ведомстве добавили, что деньги, которые они пытались провезти вне закона, у них были изъяты. А в отношении жителей Украины были возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU