2019-05-23T16:40:07+03:00
Общество

В Ростовской области брат и сестра пытались провезти чрез границу больше 145 тысяч долларов США

По их словам, они хотели купить машину и недвижимость в Украине
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
За эти деньги они хотели купить машину и недвижимость в Украине. Фото: ЮТУЗа эти деньги они хотели купить машину и недвижимость в Украине. Фото: ЮТУ
Изменить размер текста:

В Ростовской области внимание таможенников привлекла парочка, в вещах которой была обнаружена крупная сумма денег. Инцидент произошел на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Новошахтинский» через российско-украинскую границу.

- Мужчина и женщина, оказавшиеся братом и сестрой, возвращались на территорию Украины на автомобиле «Тойота Королла», - рассказали в Южном таможенном управлении. - Брат перемещал денежные средства в размере 45 тысяч долларов США. По его словам, он хотел купить на них новую машину. А в сумке его родственницы были найдены сто тысяч долларов США и 846,5 тысячи рублей.

Дамочка пояснила людям в форм, что за эти деньги хотела купить недвижимость на территории незалежной.

В ведомстве добавили, что деньги, которые они пытались провезти вне закона, у них были изъяты. А в отношении жителей Украины были возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону задержали бизнесмена, которого подозревают в мошенничестве на 1,5 млн рублей
В Ростовской области из аварийного жилья пообещали переселить свыше 8,8 тысячи жителей
Ярмарка в Ростове-на-Дону 25 мая 2019: покупателей ждут на улице Обсерваторной
В Ростове-на-Дону последний звонок прозвенел для 13,3 тысячи школьников
«Львица ты наша»: Поклонники в восторге от фотосессии «Миссис Россия» Полины Дибровой
«Мастер-класс по снятию с себя одежды»: Подписчики обсуждают видео «Мисс Россия» Татьяны Котовой
Нужно 100 тысяч рублей: в Ростове-на-Дону четырехлетняя Меланья нуждается в лечении и реабилитации
«Машины булочки самые лучшие»: Поклонники обсуждают фигуру модели Playboy Марии Лиман
В Ростовской области мужчина до смерти забил ремнем пятилетнюю падчерицу
Пьяный житель Ростовской области сжег заживо двух детей и беременную девушку
Аэропорт Платов эвакуировали из-за звонка о готовящемся взрыве
Нужно больше флагов: ростовчанин раскритиковал праздничное убранство донской столицы
«Ростелеком» обеспечил интернетом молодежный форум «Молодая волна»
В Ростове-на-Дону проведут клинические исследования лекарства от рака
План на пятилетку: в Ростове-на-Дону построят спортивный ледовый каток
Ростовский долгострой на Гвардейской площади защищают от разрушения
Губернатор Василий Голубев заявил, что самовольно построенные здания подлежат сносу
В Ростове-на-Дону горело кафе на левом берегу Дона
На трассе в Ростовской области грузовик снес две легковушки: двое погибших