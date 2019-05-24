2019-05-24T10:01:47+03:00
Общество

Заключить договор на формирование негосударственной пенсии можно в офисах ВТБ

Подписать документы можно в более чем 1 500 отделениях банка
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Сеть отделений, в которых доступно заключение договора на формирование негосударственной пенсии расширяет ВТБ Пенсионный фонд.

- Негосударственное пенсионное обеспечение наиболее привлекательно для тех, кто осознанно планирует свое будущее, - рассказала генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская. - И позволяет клиентам дополнительно увеличивать размер будущей пенсии. Мы уделяем особое внимание развитию инфраструктуры, именно поэтому предложениями фонда можно воспользоваться в розничной сети банка.

А это более чем в 500 отделениях банка с обслуживанием в формате «Привилегия». Так, в офисах можно будет воспользоваться специальным предложением пенсионного фонда – «НПО-Премиум».

Известно, что новый продукт позволяет клиентам самостоятельно формировать свою будущую пенсию. Важная его особенность - возможность выбора инвестиционного портфеля в зависимости от личных целей клиента. Использование консервативной модели позволит инвестировать в депозиты, а сбалансированной – также и в акции, облигации и другие инструменты. При этом размер, периодичность внесения платежей и сроки выплаты пенсии определяются клиентом.

Кроме того, доступны и другие преимущества. Например, подключение к программе лояльности фонда, использование бонусов программы «Коллекция» банка ВТБ для оплаты взносов и получение социального налогового вычета в размере 13% от ежегодно вносимой суммы.

Для его оформления понадобится только паспорт, сам процесс займет не более пяти минут.

К слову, в апреле этого года года ВТБ Пенсионный фонд также расширил сеть офисов, в которых можно подать заявление на выплату негосударственной пенсии. Клиенты, ранее заключившие договор НПО, могут обратиться за назначением пенсии не только в фонд, но и в любую из точек продаж банка ВТБ, число которых в России превышает 1500 отделений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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