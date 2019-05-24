СЕГОДНЯ 11:03 2019-05-24T11:03:56+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 27 мая 2019 будут отключать свет. Фото: ГОПАЛО Ольга.

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 27 мая 2019 будут отключать свет

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Отключение света 27 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда. Как рассказали энергетики в выходные в городе пройдет без плановых отключений электричества, однако уже в понедельник они будут ждать жителей донской столицы, дома которых расположены в центре города. Цель таких отключений - профилактические работы, чтобы не допускать возникновения аварийных ситуаций впредь.

КОНКРЕТНО

Где и когда отключат электричество*

27 мая с 09:00 до 16:00:

- ул. Школьная, 18-28, 15-29; ул. Горсоветская, 70-88, 77-79; пер. Клавишный, 5-13, 20-26.

- ул. Коровкина, 1-39, 2-40; ул. 12-го Февраля, 46-100, 71-83; пер. Скрыпника, 59-71, 64-72; 2-й переулок 55-71, 44-68; ул. Белгородская, 1-19, 2-20; ул. Белинского, 1-19, 2-18; ул. Самойловская, 34-52, 41-59; пер. Марсовый, 1-13, 2-14; пер. Трудовой, 1-29, 2-36; пер. Конструкторский, 5-15, 4-14; ул. Зенитчиков, 1-5, 2-12; ул. Проезжая, 7-17, 2-12; пер. Булавина, 15-35, 2-12; ул. Сызранская, 1-19, 2-18.

- ул. Темерницкая, 5-7, 2/4; ул. Социалистическая, 3/8; пер. Доломановский, 2/5А; пер. Братский, 14/4, 30/20; ул. Московская, 7-19; пер. Братский, 17-19, 18; ул. Темерницкая, 5, 5А-9.

27 мая с 10:00 до 12:00:

- ул. Красноармейская, 37; ул. Семашко, 75, 77, 79; пер. Соборный, 58А; ул. Города Волос, 9, 11; ул. Тельмана, 18, 20.

27 мая с 09:00 до 17:00:

- пер. Белозерский, 48, 48А; ул. Белореченская, 1-5, 23-29; пер. Ботанический спуск, 3; ул. Лесопарковая, 10-54, 13-17; ул. Родниковая, 3-17, 14, 36-54; пер. Гродненский, 2-6, 3-9; ул. Достоевского, 1-49, 6-62; ул. Кима, 1-35, 2-16; пер. Кумский, 3-7, 2-6; пер. Майкопский, 7-33, 2-18; ул. Песчаная, 1-21, 4-24; ул. Писательская, 7-65, 10-52; пер. Силикатный, 29-47, 14-26; пер. Сулинский, 1-15.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU