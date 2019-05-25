2019-05-25T08:34:33+03:00
Общество

В Ростовской области разыскивают 15-летнего Никиту Снежко

Полиция просит о помощи
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Никита объявлен в розыскНикита объявлен в розыскФото: ГУ МВД России по РО
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Правоохранительные органы Ростовской области распространили официальное обращение к жителям с просьбой о помощи. В Новочеркасске пропал 15-летний Никита Снежко. Накануне, 24 мая, школьник вышел из реабилитационного центра, после чего перестал отвечать на звонки, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

- Приметы: на вид 15 - 16 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткая стрижка, - сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Когда он уходил из реабилитационного центра на нем были светло-серая майка, темно-бежевые шорты до колен, а на ногах синие кроссовки.

Полиция просит жителей, которые, возможно, видели мальчика, не оставаться равнодушными, возможно, Никите нужна помощь.

ВНИМАНИЕ!

Просьба ко всем, кто обладает информацией о нахождении Никиты Снежко, позвонить по телефонам: 8 (86360) 2-01-46 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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