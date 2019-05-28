Русская русалка Влада Чигирева порадовала поклонников купальником в стразах
Русская русалка Влада Чигирева порадовала поклонников очередным фотошедевром. Красавица из Ростова-на-Дону позирует в купальнике в стразах на фоне бассейна. Свежий кадр она опубликовала по дороге в аэропорт, команда российских спортсменок-синхронисток летит в Барселону. Там Владу и ее подруг по команде ожидает еще один этап Кубка мира. Чигирева пообещала, что будет рассказывать подписчикам о том, как будут проходить подготовка и сами соревнования.
Подписчики поблагодарили донскую спортсменку за информативные посты, а также осыпали комплиментами в духе «красавица».
Напомним, посты Влада Чигиревой неизменно набирают тысячи лайков в социальных сетях. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию частенько публикует посты с фото, на которых она меняет купальники и демонстрирует подписчикам роскошную растяжку.
ИСТОЧНИК KP.RU