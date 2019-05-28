2019-05-28T12:55:50+03:00
Общество

Русская русалка Влада Чигирева порадовала поклонников купальником в стразах

Впереди у спортсменки еще один этап Кубка мира в Барселоне
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Красавица частенько публикует фото, на которых она меняет купальники и демонстрирует роскошную растяжку. Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.Красавица частенько публикует фото, на которых она меняет купальники и демонстрирует роскошную растяжку. Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.
Изменить размер текста:

Русская русалка Влада Чигирева порадовала поклонников очередным фотошедевром. Красавица из Ростова-на-Дону позирует в купальнике в стразах на фоне бассейна. Свежий кадр она опубликовала по дороге в аэропорт, команда российских спортсменок-синхронисток летит в Барселону. Там Владу и ее подруг по команде ожидает еще один этап Кубка мира. Чигирева пообещала, что будет рассказывать подписчикам о том, как будут проходить подготовка и сами соревнования.

Подписчики поблагодарили донскую спортсменку за информативные посты, а также осыпали комплиментами в духе «красавица».

chigirevavladachigirevavlada
Мы на пути в аэропорт, следующая станция - моя любимая БАРСЕЛОНА
1487 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, посты Влада Чигиревой неизменно набирают тысячи лайков в социальных сетях. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию частенько публикует посты с фото, на которых она меняет купальники и демонстрирует подписчикам роскошную растяжку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону во время пожара эвакуировали жильцов десятиэтажки
В Таганроге опять произошел провал коллектора
В Ростове-на-Дону прошли научные бои уже ставшего легендой «Турнира трех наук»
Условия выгоднее, сервис лучше: ВТБ развивает сотрудничество с риелторами
В Шахтах мужчина, пытаясь спасти выпавшую из окна девочку, упал вместе с ней
В зоопарке Ростова-на-Дону родился краснокнижный такин-мишми
Жительница Ростовской области получила маткапитал за вымышленного ребенка
В Ростове-на-Дону на четыре месяца ограничат движение по Западному мосту
В Ростовской области выпускной по русскому языку сдают 39 тысяч девятиклассников
В Таганроге задержали мужчину, который украл десять электродвигателей
В Ростове-на-Дону выбрали лучшего водителя скорой
Отключение света 29 мая 2019 Ростов-на-Дону: где и когда
Институт компьютерных технологий и безопасности ЮФУ поздравляет и приглашает к себе выпускников-2019
Ростовчане сфотографировали молнию, осветившую небо на закате
«Ростелеком» успешно протестировал прототип облачного сервиса защиты передачи данных с квантовым шифрованием
Для Ростова-на-Дону закупят еще десяток автобусов на 80 миллионов рублей
Ростовская область выделит полтора миллиарда рублей на 54 спортивных объекта
«Опасная женщина»: подписчики пытаются разгадать новую «Мисс Россия-2019» Алину Санько
Беременной жене футболиста питерского «Зенита» Ивана Новосельцева неизвестная женщина подарила фрукты в Москве
«Такая фигура аппетитная!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в откровенном купальнике пожелала яркого понедельника
В Ростове-на-Дону открывается «IT Академия Samsung» на базе ЮФУ