Русская русалка Влада Чигирева порадовала поклонников купальником в стразах

СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-28T12:55:50+03:00

Красавица частенько публикует фото, на которых она меняет купальники и демонстрирует роскошную растяжку. Фото: Инстаграм Влады Чигиревой.

Впереди у спортсменки еще один этап Кубка мира в Барселоне

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Русская русалка Влада Чигирева порадовала поклонников очередным фотошедевром. Красавица из Ростова-на-Дону позирует в купальнике в стразах на фоне бассейна. Свежий кадр она опубликовала по дороге в аэропорт, команда российских спортсменок-синхронисток летит в Барселону. Там Владу и ее подруг по команде ожидает еще один этап Кубка мира. Чигирева пообещала, что будет рассказывать подписчикам о том, как будут проходить подготовка и сами соревнования.

Подписчики поблагодарили донскую спортсменку за информативные посты, а также осыпали комплиментами в духе «красавица».

chigirevavlada Мы на пути в аэропорт, следующая станция - моя любимая БАРСЕЛОНА

Напомним, посты Влада Чигиревой неизменно набирают тысячи лайков в социальных сетях. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию частенько публикует посты с фото, на которых она меняет купальники и демонстрирует подписчикам роскошную растяжку.

ИСТОЧНИК KP.RU