«Вот это ананасы»: Известная пловчиха Юлия Ефимова сменила верх купальника на фрукты

СЕГОДНЯ 13:21 2019-05-29T13:21:33+03:00

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Чемпионка Европы по плаванию-2018 Юлия Ефимова опубликовала задорное фото, которое уже оценили почти 30 тысяч ее подписчиков. Спортсменка сфотографировалась на одном из пляжей Малибу в Калифорнии. Причем из одежды на ней только низ от купальника, а верх прикрывают два ананаса.

Подписчики не могли пройти мимо такого кадра, не оставив комментариев.

Одни не скупились на комплименты: «Красавица! Не скажешь что профессионально плаваешь, фигурка супер», «Ананасы ананасами, а я вот смотрю на талию и бедра - вот это вообще высший класс», «Жену бы такую - пловчиху с ананасами!», «Ну предупреждать надо: так и руль можно потерять во время езды», «Огонь как всегда вы шикарны» и «Суперфото! Жизнерадостное! И это правильно так загорать!».

Но были и те, кто решил почитать морали: «Больше нечего показывать ?», «И так все время не в одежде, на виду. Зачем?» и «Пора Юльке замуж».

ИСТОЧНИК KP.RU