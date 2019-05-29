«Вот это ананасы»: Известная пловчиха Юлия Ефимова сменила верх купальника на фрукты
Чемпионка Европы по плаванию-2018 Юлия Ефимова опубликовала задорное фото, которое уже оценили почти 30 тысяч ее подписчиков. Спортсменка сфотографировалась на одном из пляжей Малибу в Калифорнии. Причем из одежды на ней только низ от купальника, а верх прикрывают два ананаса.
Подписчики не могли пройти мимо такого кадра, не оставив комментариев.
Одни не скупились на комплименты: «Красавица! Не скажешь что профессионально плаваешь, фигурка супер», «Ананасы ананасами, а я вот смотрю на талию и бедра - вот это вообще высший класс», «Жену бы такую - пловчиху с ананасами!», «Ну предупреждать надо: так и руль можно потерять во время езды», «Огонь как всегда вы шикарны» и «Суперфото! Жизнерадостное! И это правильно так загорать!».
Но были и те, кто решил почитать морали: «Больше нечего показывать ?», «И так все время не в одежде, на виду. Зачем?» и «Пора Юльке замуж».
ИСТОЧНИК KP.RU