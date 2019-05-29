2019-05-29T14:15:29+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону собаку забыли в камере хранения супермаркета

Фото о ЧП опубликовал один из интернет-пользователей
ГОШЕВ Игорь
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Под этим фото уже больше 600 лайков. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный", пользователь Елена Бондаренко.Под этим фото уже больше 600 лайков. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный", пользователь Елена Бондаренко.
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В социальных сетях Ростова-на-Дону настоящий бум вызвала фотография маленькой собаки, которая сидит в ящике камеры хранения супермаркета сети одного из известных брендов.

- Кто забыл собачку на Зеленодольской? - написала автор фото Елена Бондаренко, опубликовавшая пост.

Под ним, к слову, уже больше 600 лайков и десятки комментариев. Одни Интернет-пользователи возмущаются:

- Бедная собака, у нее жизнь перевернулась в этом шкафчике наверное, - написал кто-то из горожан.

- Может хозяин собачки - старый человек и просто потерял собаку... А собачка забилась от страха в открытый шкафчик. Всякое бывает. Очень надеюсь, что ее не просто бросили, и что хозяин найдется, - пишет другая ростовчанка.

- Такую и коты обидят, - то ли в шутку, то ли всерьез написал еще один. - Бедная, испуганная такая. Быстрее бы хозяйка нашлась.

Но не все верят в то, что так было на самом деле. Многие уверены: кадр — постановочный.

- Напишите, пожалуйста, что собаку никто не забывал, а то я не могу спокойно смотреть на его шокированную мордочку и уж тем более глаза — попросил один из пользователей соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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