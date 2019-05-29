2019-05-29T14:28:25+03:00
Общество

Супруга тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина оседлала единорога

Дарья Карпина опубликовала фото, сделанное в бассейне
ГОШЕВ Игорь
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Дарья Карпина опубликовала фото, сделанное в бассейне. Фото: Инстаграм Дарьи Карпиной.Дарья Карпина опубликовала фото, сделанное в бассейне. Фото: Инстаграм Дарьи Карпиной.
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Супруга тренера желто-синих Валерия Карпина, судя по всему, сейчас находится на отдыхе в одном из заграничных отелей. В геолокации ее Инстаграм значится Турция. Оттуда Дарья Карпина опубликовала фотографию, сделанную в бассейне. На ней она сидит верхом на надувной игрушке и счастливо улыбается.

- В сказке, - подписала снимок счастливая хозяйка микроблога.

Одна из поклонниц назвала то ли фотографию, то ли саму Дарью «Лебедушка».

Еще одна прокомментировала: "Доченька, наконец-то сбылась мечта детства! Вот он, Единорог! Хорошей вам сказки...".

dasha.karpinadasha.karpina
В сказке
575 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Удачно оседлала, - похвалил супругу тренера ФК "Ростов" еще кто-то из подписчиков.

- Моя мечта сфотографироваться на таком единороге или фламинго! Дашка, вези! - высказала свое желание новая подписчица Карпиной.

Кроме того, в своем комментарии другой Интернет-пользователь признался:

- Я хотел в этот отель приехать, мест не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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