В Калмыкии после столкновения иномарки и «КамАЗа» погибли три человека

СЕГОДНЯ 09:45 2019-05-31T09:46:53+03:00

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Накануне, 30 мая, страшная авария, которая унесла жизни трех человек, случилась в Калмыкии. Сигнал о дорожном происшествии поступил в 20:58. Очевидцы рассказали, что аварияпроизошла на 271 км трассы «Астрахань - Элиста - Ставрополь».

В иномарке погибли трое.Фото: Комсомольская правда

Там столкнулись «Тойота» и «КамАЗ». По предварительным данным, погибли три человека, которые находились в иномарке. Это мужчина 30 лет и женщина 58 лет, личность третьего погибшего пока не установлена. Приехавшим на место медикам оставалось констатировать лишь смерть пострадавших: помочь им было нельзя, они скончались до приезда врачей скорой помощи.

Кроме того, медицинская помощь потребовалась и водителю «КамАЗа»: его на карете скорой помощи доставили в центральную районную больницу Яшкульского района.

Чтобы извлечь тела пострадавших, потребовалась помощь спасателей.Фото: Комсомольская правда

По факту аварии проводится проверка, после которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU