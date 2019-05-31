2019-05-31T09:55:43+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону огромное дерево раздавило иномарку

Инцидент обсуждают в социальных сетях
Ольга ГОПАЛО
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Инцидент несколько часов же обсуждают в социальных сетях. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".Инцидент несколько часов же обсуждают в социальных сетях. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".
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Недоброе утро ожидало владельца иномарки «Киа» в пятницу, 31 мая. Фото ЧП появились в социальных сетях. На них видно, как дерево раздавило иномарку. Скорее всего, машина уже не подлежит восстановлению.

- В 6:45 на Буденновском, 72 упало огромное дерево, - рассказал автор снимков, который и опубликовал пост в одном из городских пабликов. - Машина разбита, повреждены электропровода. Местные жители с 2014 года просили спилить это и дерево.

За несколько часов пост собрал несколько сотен лайков и десятки комментариев.

- А те деревья, которые реально надо рубить игнорируют, а потом при сильном ветре в Ростове-на-Дону древопад и местные дендрологи потом пишут: «Вот видите, мы не пилим деревья, а они на вас падают», - написал один из Интернет-пользователь.

- Печально. Спросить не с кого, - высказал свою точку зрения еще один ростовчанин.

Горожане спорят: сможет ли автовладелец добиться компенсации, поскольку дерево было не сухостоем.

В таких случаях юристы советуют найти хозяина земли через кадастровую карту, написать ему претензионное письмо в двух экземплярах с требование возместить ущерб, а если в течение десяти рабочих дней не будет ответа, иди в суд и там требовать компенсации материального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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