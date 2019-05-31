В Ростове-на-Дону мужчине не дали спрыгнуть с моста Стачки

СЕГОДНЯ 10:15 2019-05-31T10:15:13+03:00

Полицейские схватили его за рукав, не дав совершить не поправимое

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Накануне, 30 мая, в Ростове-на-Дону удалось предотвратить трагедию. Инцидент случился в Западном жилом массиве, аккурат на проспекте Стачки. Очевидцы рассказали, что неизвестный мужчина грозится спрыгнуть с моста. Стражи порядка, которым и поступил звонок от неравнодушных зевак, сразу же прибыли на место происшествия.

- Не подходи! Спрыгну, - завопил мужчина, завидев стражей порядка.

Однако тем удалось найти подход к несчастному.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, старший лейтенант полиции Виктор Скалич и лейтенант Михаил Гуров стали отвлекать ростовчанина разговорами, чтобы максимально приблизиться к нему.

- Улучив момент, полицейские и прохожий, схватили и удержали горожанина от падения, - добавили в донском главке.

Известно, что после инцидента неудавшегося летуна сначала отвезли в полицейский отдел, а уж оттуда на машине скорой помощи в ближайшую больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU