В Ростове-на-Дону мужчине не дали спрыгнуть с моста Стачки
Накануне, 30 мая, в Ростове-на-Дону удалось предотвратить трагедию. Инцидент случился в Западном жилом массиве, аккурат на проспекте Стачки. Очевидцы рассказали, что неизвестный мужчина грозится спрыгнуть с моста. Стражи порядка, которым и поступил звонок от неравнодушных зевак, сразу же прибыли на место происшествия.
- Не подходи! Спрыгну, - завопил мужчина, завидев стражей порядка.
Однако тем удалось найти подход к несчастному.
Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, старший лейтенант полиции Виктор Скалич и лейтенант Михаил Гуров стали отвлекать ростовчанина разговорами, чтобы максимально приблизиться к нему.
- Улучив момент, полицейские и прохожий, схватили и удержали горожанина от падения, - добавили в донском главке.
Известно, что после инцидента неудавшегося летуна сначала отвезли в полицейский отдел, а уж оттуда на машине скорой помощи в ближайшую больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU