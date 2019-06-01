В Ростовской области за нескошенную траву оштрафовали почти на полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-01T10:15:28+03:00

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В Ростовской области рублем поплатились те, кто не косит траву возле домов, госучреждений и офисов. Об этом сообщили в правительстве региона.

В частности, за месяц возбуждено 283 дела об административной ответственности за непокос сорной травы. Нарушителей оштрафовали в общей сложности на 475 тысяч рублей. В лидерах по числу нарушений - Волгодонск, Ростов-на-Дону и Таганрог, далее по списку - Донецк, Азов, Шахты, Гуково, Новошахтинск. Проблема эта также актуальна для Пролетарского, Тацинского, Орловского, Зерноградского и Красносулинского районов.

Известно, что наибольшее количество нарушений допустило руководство детских садов, школ и больниц. К слову, штрафы предусмотрены крупные. Простым гражданам придется раскошелиться от 300 до 3 000 рублей, должностным лицам на сумму от восьми тысяч до 30 тысяч рублей, а вот для юридических лиц штраф может составить от 25 до 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU