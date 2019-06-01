«Роскошь по-ростовски!»: Ростовчанин сделал кабриолет из «Жигулей»
В Интернете шквал лайков и комментариев вызвала фотография одного из Интернет-пользователей, который заснял на ростовской дороге интересный автомобиль. Неизвестный мастер переделал известные «Жигули» на манер кабриолета, срезав крышу с авто.
- Роскошь по-ростовски! - подписал автор поста свой фотокадр.
Горожане принялись обсуждать увиденное: «Когда наступило лето, а кондиционера нет», «Кабриолет на минималках», «Красиво жить не запретишь», «А ведь круто выглядит», «Понты дороже машины» и «Как будто в Венеции».
- Дуги безопасности не помешали бы. А в остальном огонь! - высказал знание вопроса один из ростовчан.
Но были и те, кто попытался добавить ложечку дегтя в общую эйфорию:
- Рядом не хватает раскаленного автобуса, пыли, жары каменных джунглей и донской степи, - пишут они.
ИСТОЧНИК KP.RU