«Роскошь по-ростовски!»: Ростовчанин сделал кабриолет из «Жигулей»

СЕГОДНЯ 16:37 2019-06-01T16:42:51+03:00

Ноу-хау засняли на ростовских дорогах. Фото: Группа Вконтакте "Это Ростов-на-Дону".

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В Интернете шквал лайков и комментариев вызвала фотография одного из Интернет-пользователей, который заснял на ростовской дороге интересный автомобиль. Неизвестный мастер переделал известные «Жигули» на манер кабриолета, срезав крышу с авто.

- Роскошь по-ростовски! - подписал автор поста свой фотокадр.

Горожане принялись обсуждать увиденное: «Когда наступило лето, а кондиционера нет», «Кабриолет на минималках», «Красиво жить не запретишь», «А ведь круто выглядит», «Понты дороже машины» и «Как будто в Венеции».

- Дуги безопасности не помешали бы. А в остальном огонь! - высказал знание вопроса один из ростовчан.

Но были и те, кто попытался добавить ложечку дегтя в общую эйфорию:

- Рядом не хватает раскаленного автобуса, пыли, жары каменных джунглей и донской степи, - пишут они.

ИСТОЧНИК KP.RU