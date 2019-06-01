В Ростове-на-Дону неизвестный украл из летней кухни алкоголь и бытовую технику

СЕГОДНЯ 18:26 2019-06-01T18:26:14+03:00

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В полицию Ростова-на-Дону обратилась местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой преступления. По ее словам, кто-то проник в летнюю кухню и похитил не только бытовую технику, но и алкоголь. Предположительно, сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей. Инцидент произошел в Ленинском районе донской столицы.

По горячим следам стражам порядка удались держать 59-летнего подозреваемого. Как сообщили в донском главке, мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Он рассказал полицейским, что украденное имущество продал, а деньги потратил. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас неудачливый воришка находится под подпиской о невыезде.

Еще она кража произошла в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Там из строящегося домовладения пропали строительные инструменты. Задержан 38-летний подозреваемый, который также был судим за аналогичное преступление. Сумма ущерба вдвое меньше, но деньги он также успел потратить. Сейчас он находится по стражей, где будет ждать решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU