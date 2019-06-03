2019-06-03T13:57:50+03:00
Общество

Штормовое предупреждение от МЧС: град, гроза и шквалистый ветер

Непогода продлится до 5 июня
Ольга ГОПАЛО
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Непогода продлится о конца 5 июня.Непогода продлится о конца 5 июня.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Главное Управление МЧС России по Ростовской области разослало штормовое предупреждение. В ведомстве со ссылкой на синоптиков рассказали, что непогода продлится в донском регионе аккурат до середины недели - 5 июня. Все это время в донской столице и по всей области обещают грозу, град, ливни и шквалистый ветер, сила которого временами может достигать 20-23 метров в секунду.

В ведомстве просят без необходимости не выходить на улицу. Кроме того, стараться избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. А также быть осторожными при парковке автотранспорта.

Кроме того, традиционные зоны возможных подтоплений известны многим ростовчанам, но не лишним будет их напомнить. Это пересечение Пушкинской и Буденновского, а также улицы Шоссейная, Стадионная, Привокзальная, Малиновского, Нансена и Всесоюзная.

АЛЛО!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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