2019-06-03T11:59:48+03:00
Общество

Открыта регистрация участников на «Тур по автосалонам Ростова»

«Комсомольская правда» поможет определиться с выбором автомобиля всего за один день
Наталья ВЕСНИНА
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Открыта регистрация участников на «Тур по автосалонам Ростова»Открыта регистрация участников на «Тур по автосалонам Ростова»Фото: Андрей КАРА
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Продолжается регистрация участников на бесплатный «Тур по автосалонам города».

22 июня ростовчане смогут протестировать ПЯТЬ марок автомобилей, познакомиться с представленным модельным рядом, узнать о новинках, которые ожидаются в ближайшее время.

«Тур по автосалонам» — это возможность прицениться и присмотреться к новым автомобилям, задать все самые сложные вопросы представителям автосалонов, узнать об условиях покупки авто по программам «трейд-ин» и «Семейный автомобиль», и, самое главное, воспользоваться выгодными специальными предложениями только для участников тура!

В программе тура автосалоны «АВИНГРУП ХОЛДИНГ», «МОДУС», «Гедон-Аксай», «Эскадра», знакомство с такими марками как KIA, RENAULT, HYUNDAI, SKODA, VOLKSWAGEN.

Поездка абсолютно бесплатная. Для того, чтобы принять в ней участие, достаточно заявить о своем желании. Сделать это можно несколькими способами. Выберите наиболее удобный для вас вариант:

Вы можете заполнить форму (укажите в скобках – автотур)

Отправить электронное письмо на адрес natalya.klimenko@phkp.ru, с указанием имени и номера телефона.

Или позвонить по тел. (863) 333-24-22, доб. 138.

Количество участников ограничено. Участие БЕСПЛАТНОЕ!

Регистрация осуществляется до 21 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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