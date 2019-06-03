«Тот случай, когда одетая ты лучше, чем голая...»: Фанаты похвалили звезду Playboy Марию Лиман за фото в одежде
Звезда Playboy Мария Лиман из города Ростова-на-Дону - сексапильная брюнетка прославилась на весь мир после того, как появилась на обложке одного из популярных на весь мир мужских журналов, немало удивила своих подписчиков.
Красавица опубликовала фотографию в строгом костюме, подписав ее «Изысканный стиль». А еще спросила у подписчиков, какой предпочитают они. Поклонники были шокированы, увидев необычную фотографию. Ведь как правило, модель публикует фото в стиле ню.
- Ты в одежде? - спросил у нее один из них.
- Вот, нормальное фото! А то только грудь и ...опа, - констатировал другой.
- Очень элегантная и красивая, - согласен третий.
Были и такие комментарии: «Тот случай, когда одетая ты лучше, чем голая...» и «Обаятельная девочка».
Фото набрало почти шесть тысяч лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU