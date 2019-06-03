2019-06-03T13:29:12+03:00
Общество

«Тот случай, когда одетая ты лучше, чем голая...»: Фанаты похвалили звезду Playboy Марию Лиман за фото в одежде

Красавица удивила подписчиков снимком в строгом костюме
ГОШЕВ Игорь
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Фото: Инстаграм Марии Лиман.Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Звезда Playboy Мария Лиман из города Ростова-на-Дону - сексапильная брюнетка прославилась на весь мир после того, как появилась на обложке одного из популярных на весь мир мужских журналов, немало удивила своих подписчиков.

Красавица опубликовала фотографию в строгом костюме, подписав ее «Изысканный стиль». А еще спросила у подписчиков, какой предпочитают они. Поклонники были шокированы, увидев необычную фотографию. Ведь как правило, модель публикует фото в стиле ню.

liman_marialiman_maria
Изысканный стиль
6082 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Ты в одежде? - спросил у нее один из них.

- Вот, нормальное фото! А то только грудь и ...опа, - констатировал другой.

- Очень элегантная и красивая, - согласен третий.

Были и такие комментарии: «Тот случай, когда одетая ты лучше, чем голая...» и «Обаятельная девочка».

Фото набрало почти шесть тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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