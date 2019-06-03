ВТБ рефинансирует ипотечные кредиты под 5%

СЕГОДНЯ 14:37 2019-06-03T14:37:17+03:00

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Программу рефинансирования ипотеки в рамках госсубсидирования запускает ПАО Банк ВТБ. Как рассказали в банке, ставка на весь срок кредита составит 5% годовых. А воспользоваться новыми условиями «Ипотеки с господдержкой» могут семьи, у которых с 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок.

В рамках предложения клиентам доступно рефинансирование кредитов, выданных по госпрограмме до 13 апреля 2019 года, а также других ипотечных займов, соответствующих параметрам госсубсидирования (в том числе и уже ранее рефинансированных).

Максимальная сумма кредита в рамках программы установлена в размере 12 миллионов рублей при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей – в других регионах РФ. Максимальный срок кредитования – до 30 лет.

- Государственная программа поддержки семей с детьми является крайне важным инструментом в решении жилищного вопроса, - рассказал руководитель департамента розничных продуктов, старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов. - В апреле банк снизил ставку на оформление ипотечного кредита по этой программе до 5% годовых. Поскольку наличие комфортного жилья является одним из основных условий для развития семьи, мы распространяем особое предложение и на рефинансирование действующих ипотечных кредитов.

К слову, рефинансировать ранее выданные ипотечные кредиты возможно, если готовое или строящееся жилье было приобретено у юридического лица (первого собственника). В сельских районах ДФО программа также распространяется на купленные в ипотеку у физического или юридического лица готовые объекты на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.

Оформление ипотеки со ставкой 5% годовых доступно во всех офисах ВТБ в России. Ценовые параметры распространяются на весь период действия договора при условии личного и имущественного страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU