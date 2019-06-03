В Ростове-на-Дону из-за дефектов на теплотрассах больше сотни многоэтажек остаются без горячей воды
Еще на какой-то срок отодвинуты сроки присутствия горячей воды в домах жителей центра Ростова-на-Дону и Западного жилого массива. Об этом сообщили в мэрии города со ссылкой на коммунальщиков.
В частности, известно, что по данным на утро 3 июня горячее водоснабжение ограничено в 242 многоэтажках. При этом в большинстве из них воды нет по причине запланированных плановых работ на срок не более 14 дней. Кроме того, еще чуть больше ста домов сидят без горячей воды, так как там в настоящее время устраняются дефекты на тепловых сетях.
В мэрии города озвучили конкретные адреса, а за подробностями - если в назначенный срок вода так и не появится, отправляют жильцов в управляющую компанию.
Напомним, плановые отключения горячей воды стартовали с 13 мая. Воду обещали отключить на неделю, но из-за непогоды и, в частности, сильных ливней, а также износа коммуникаций, работы затянулись.
КОНКРЕТНО
Где и какие работы проводятся
Кировский район
- пер. Университетский, 121, повторный дефект т/трассы (устранение запланировано на 03.06.2019);
- пер. Университетский,61, дефект т/трассы (устранение запланировано на 03.06.2019);
Октябрьский район
- пр. Буденновский, 94, повторный дефект т/трассы (устранение запланировано на 03.06.2019);
Советский район
- ул. Содружества, 35/2, ул. Содружества, 70, дефект т/трассы (устранение запланировано на 03.06.2019);
- ул. 339-й Стр. Дивизии, 31, дефект т/трассы (устранение запланировано на 03.06.2019).
Октябрьский район
- порыв т/вводов: ул. Варфоломеева, 274, ул. Варфоломеева, 276 (устранение запланировано на 03.06.2019);
Советский район
- порыв т/вводов: ул. Зорге 72, ул. Зорге, 72/1 (устранение запланировано на 03.06.2019).
А В ЭТО ВРЕМЯ Для производства планово-профилактических работ остановлены следующие теплоисточники:
- в Железнодорожном районе: 1-я Баррикадная, 1, Республиканская, 136, Спартаковская, 25;
- в Первомайском районе: Троллейбусная, 2, Урожайная, 2/179, Беломорский, 100;
- в Пролетарском районе: Базарная, 3/1;
- в Октябрьском районе: Ленина, 42 А;
- в Советском районе: Пескова, 1/5.
*По данным мэрии Ростова-на-Дону.
ИСТОЧНИК KP.RU