СЕГОДНЯ 14:18 2019-06-03T14:57:32+03:00

В Ростове-на-Дону из-за дефектов на теплотрассах больше сотни многоэтажек остаются без горячей воды. Фото: ГОПАЛО Ольга.

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Еще на какой-то срок отодвинуты сроки присутствия горячей воды в домах жителей центра Ростова-на-Дону и Западного жилого массива. Об этом сообщили в мэрии города со ссылкой на коммунальщиков.

В частности, известно, что по данным на утро 3 июня горячее водоснабжение ограничено в 242 многоэтажках. При этом в большинстве из них воды нет по причине запланированных плановых работ на срок не более 14 дней. Кроме того, еще чуть больше ста домов сидят без горячей воды, так как там в настоящее время устраняются дефекты на тепловых сетях.

В мэрии города озвучили конкретные адреса, а за подробностями - если в назначенный срок вода так и не появится, отправляют жильцов в управляющую компанию.

Напомним, плановые отключения горячей воды стартовали с 13 мая. Воду обещали отключить на неделю, но из-за непогоды и, в частности, сильных ливней, а также износа коммуникаций, работы затянулись.

КОНКРЕТНО

Где и какие работы проводятся

Кировский район

- пер. Университетский, 121, повторный дефект т/трассы (устранение запланировано на 03.06.2019);

- пер. Университетский,61, дефект т/трассы (устранение запланировано на 03.06.2019);

Октябрьский район

- пр. Буденновский, 94, повторный дефект т/трассы (устранение запланировано на 03.06.2019);

Советский район

- ул. Содружества, 35/2, ул. Содружества, 70, дефект т/трассы (устранение запланировано на 03.06.2019);

- ул. 339-й Стр. Дивизии, 31, дефект т/трассы (устранение запланировано на 03.06.2019).

Октябрьский район

- порыв т/вводов: ул. Варфоломеева, 274, ул. Варфоломеева, 276 (устранение запланировано на 03.06.2019);

Советский район

- порыв т/вводов: ул. Зорге 72, ул. Зорге, 72/1 (устранение запланировано на 03.06.2019).

А В ЭТО ВРЕМЯ Для производства планово-профилактических работ остановлены следующие теплоисточники:

- в Железнодорожном районе: 1-я Баррикадная, 1, Республиканская, 136, Спартаковская, 25;

- в Первомайском районе: Троллейбусная, 2, Урожайная, 2/179, Беломорский, 100;

- в Пролетарском районе: Базарная, 3/1;

- в Октябрьском районе: Ленина, 42 А;

- в Советском районе: Пескова, 1/5.

*По данным мэрии Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU