2019-06-04T11:29:25+03:00
Общество

22 июня в Ростовской области пройдет акция «Горсть Памяти»

«Солдатские кисеты» с землей с мест воинских захоронений передадут в главный храм Вооруженных сил России
Ольга ГОПАЛО
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22 июня в Ростовской области пройдет военно-патриотическая акция «Горсть Памяти».22 июня в Ростовской области пройдет военно-патриотическая акция «Горсть Памяти».Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Уже совсем скоро - 22 июня, в Ростовской области пройдет военно-патриотическая акция «Горсть Памяти». Как сообщили в правительстве региона, в этот день землю с мест воинских захоронений поместят в специальные контейнеры - «солдатские кисеты», чтобы с воинскими почестями разместить их в гильзах артиллерийских снарядов. Их позже установят в историко-мемориальном комплексе главного храма Вооруженных сил России.

Известно, что его строительство планируют завершить в год 75-летия Победы. Высота самого храма составит вместе с крестом 95 метров. Там же будет размещена земля с мест захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной.

Известно, что на Дону во время ожесточенных боев погибли около 400 тысяч офицеров и солдат. А в общей сложности в регионе - около 1,4 тысячи воинских захоронений. Большинство из них в Миллеровском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Белокалитвинском и Неклиновском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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