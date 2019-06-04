2019-06-04T11:30:50+03:00
Политика

Губернатор Василий Голубев озвучил свои планы на июнь

В списке дел, намеченных главой региона на первый летний месяц, значатся экономический форум в Санкт-Петербурге и рабочие поездки по городам и районам Ростовской области
Александр СТЕПАНОВ
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Василий Голубев возглавит делегацию Ростовской области на ПМФЭ-2019. Фото: Павел Сапрыкин/пресс-служба губернатора РО.Василий Голубев возглавит делегацию Ростовской области на ПМФЭ-2019. Фото: Павел Сапрыкин/пресс-служба губернатора РО.
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Губернатор Ростовской области озвучил в прямом эфире телепередачи «Главные о главном» свои планы на июнь.

- Во вторник, 4 июня, состоится большое совещание, посвященное вопросу утилизации твердых бытовых отходов, которое пройдет по линии Генпрокуратуры РФ: проблема очень основательная, беспокоящая наших людей, и в этом смысле нынешний год должен расставить все точки над i, - рассказал Василий Голубев. - Необходимо найти взаимопонимание между регоператорами, населением и властями.

Кроме того, глава региона сообщил, что возглавит областную делегацию на Петербургском международном экономическом форуме-2019 (6-8 июня), где планируется подписание ряда важных соглашений. Затем в списке его работы в июне значится контроль над подготовкой к новому зимнему сезону.

И, наконец, значительное место в его графике занимают традиционные поездки по муниципалитетам Ростовской области, они будут посвящены, по большей части, ходу реализации новых национальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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