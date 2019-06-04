В Ростовской области пройдет горячая линия для пенсионеров из сельской местности

СЕГОДНЯ 11:44 2019-06-04T11:44:27+03:00

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В среду, 5 июня, в Ростовской области пройдет горячая линия, которая будет посвящена мерам социальной поддержки для пенсионеров. Ее проведут специалисты регионального Пенсионного фонда. С 10:00 до 11:00 на вопросы дозвонившихся будет отвечать заместитель управляющего Алла Васильева.

Как рассказали в ведомстве, с начала этого года вступили в силу изменения в закон о пенсионном обеспечении. Изменениями предусмотрена дополнительная материальная поддержка для неработающих пенсионеров, которые постоянно проживают в сельских территориях. Однако для этого у них должен быть еще и длительный стаж работы в сельском хозяйстве. Известно, что для них введена 25 процентов надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии по старости или по инвалидности.

Узнать, куда обращаться, чтобы ее оформить, где получать и какие документы нужны, можно, дозвонившись по номеру телефона, указанному ниже.

АЛЛО!

Телефон «прямой линии»: (863) 306-10-94.

ИСТОЧНИК KP.RU