2019-06-04T12:46:11+03:00
Общество

Поступить в колледж ЮФУ на бюджет просто как никогда

Там предлагают получить одну из приоритетных специальностей, которая входит в ТОП-50
Ольга КУБЫШЕВА
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Для выпускников сейчас самая горячая пора и важно не ошибиться с выбором. Получить одну из наиболее перспективных и востребованных на рынке труда специальностей из перечня ТОП-50 приоритетных направлений развития промышленности на бюджетной основе предлагают в колледже Южного федерального университета.

Поступить туда сейчас просто как никогда! Чтобы получить такую возможность, нужно подать заявку на программу подготовки (см.ниже).

Речь идет о таком направлении, как 15.02.10 – Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). Квалификация, которую получит выпускник, техник-мехатроник. Известно, что прием ведется на базе основного общего образования, то есть после 9-го класса, на общедоступной основе - без экзаменов. В учебном заведении добавили, что срок обучения по этой специальности составляет три года и 10 месяцев. А еще у студентов будет возможность получить высшее образование по индивидуальному учебному плану в сокращенные сроки без ЕГЭ по внутренним испытания университета. Кстати, для иногородних студентов предоставляется общежитие, а также имеется свой собственный комбинат питания, сеть кафе и буфетов. ВАЖНО!

Ссылка на форму регистрации http://sfedu.ru/go/03e42a3cc629

ИСТОЧНИК KP.RU

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