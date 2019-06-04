В Ростове-на-Дону на Еременко мужчина погиб, упав с высоты 18 этажа

СЕГОДНЯ 13:17 2019-06-04T13:17:45+03:00

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Во вторник, 4 июня, в Ростове-на-Дону произошло ЧП. Вызов в экстренные службы региона поступил около 10:30 утра. Звонившие рассказали, что с высоты 18 этажа выпал мужчина. Инцидент случился на улице Еременко.

Приехавшие на место врачи ничем не смогли помочь пострадавшему: травмы, которые он получил, оказались несовместимыми с жизнью, мужчина скончался до их приезда. В Главном правлении МВД России по Ростовской области добавили, что по факту произошедшего уже проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

К слову, накануне, 3 июня, еще один случай произошел там же в микрорайоне Левенцовский донской столицы. Вечером, около 19:00, с высоты девятого этажа выпал мужчина, однако ему удалось выжить. На скорой его доставили в реанимационное отделение ближайшей больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU