«Дача стайл...»: Супруга тренера ФК «Ростов» опубликовала ретрофото

СЕГОДНЯ 17:19 2019-06-04T17:19:02+03:00

Дарья вместе с супругом живут душа в душу. Фото: Инстаграм Дарьи Карпиной.

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Супруга тренера желто-синих заинтриговала своих подписчиков. Дарья Карпина опубликовала ретро фото, которое подписала так:

- Дача стайл... Год этак 2003... Я и мой муж.

А после добавила: «Ну что, рассказать как мы познакомились?».

Подписчики принялись гадать, как это было.

- Даша, это наверно было встреча, как фанатка со звездой или сугубо равноправное общение, ведь Валера в то время был звезда европейского масштаба? - предположила одна из поклонниц пары.

dasha.karpina Дача стайл... Год этак 2003... я и мой муж Ну что, рассказать как мы познакомились?

- Ух ты, вы так давно знакомы, очень неожиданно. Честно говоря я и не узнавал специально. А вот мимо фотографии пройти не смог, - выразил свои мысли по теме другой.

- Да, это наверняка красивая история, - предположила еще одна Интернет-пользователь.

Но не всем предложение показалось интересным.

- Сохрани интригу, не рассказывай! А то и мне молодость вспоминать придется! - предостерегла знакомая лидера ФК «Ростов».

ИСТОЧНИК KP.RU