«Дача стайл...»: Супруга тренера ФК «Ростов» опубликовала ретрофото
Супруга тренера желто-синих заинтриговала своих подписчиков. Дарья Карпина опубликовала ретро фото, которое подписала так:
- Дача стайл... Год этак 2003... Я и мой муж.
А после добавила: «Ну что, рассказать как мы познакомились?».
Подписчики принялись гадать, как это было.
- Даша, это наверно было встреча, как фанатка со звездой или сугубо равноправное общение, ведь Валера в то время был звезда европейского масштаба? - предположила одна из поклонниц пары.
- Ух ты, вы так давно знакомы, очень неожиданно. Честно говоря я и не узнавал специально. А вот мимо фотографии пройти не смог, - выразил свои мысли по теме другой.
- Да, это наверняка красивая история, - предположила еще одна Интернет-пользователь.
Но не всем предложение показалось интересным.
- Сохрани интригу, не рассказывай! А то и мне молодость вспоминать придется! - предостерегла знакомая лидера ФК «Ростов».
ИСТОЧНИК KP.RU