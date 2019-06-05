В Ростовской области второклассника, потерявшегося в торговом центре, искали несколько часов

СЕГОДНЯ 12:30 2019-06-05T12:30:49+03:00

Мальчугана немедленно объявили в розыск, разослав ориентировки на него по всем нарядам и постам. Фото: ГУ МВД по РО.

Мальчишку, который разгуливал по магазинам и бутикам, удалось найти только с помощью полиции

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в Волгодонске накануне, 4 июня, когда местная жительница и ее девятилетний сын отправились за покупками в торговый центр.

А через некоторое время мама, которая ненадолго отвлеклась в одном из магазинов, вдруг обнаружила, что мальчишки рядом нет. Побегав в панике по этажам ТЦ в поисках ребенка, она поняла, что найти его самостоятельно ну никак не может.

- Тогда женщина позвонила в полицию, и парнишку немедленно объявили в розыск, ориентировки с фотографией и описанием мальчика тут же разослали по всем нарядам и постам — мало ли, что могло произойти, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области.

Его искали несколько часов фактически по всему городу. И нашли — в том же самом торговом центре. Как оказалось, второкласснику стало скучно с матерью, и он решил сам прогуляться по бутикам - «посмотреть что-нибудь интересное», объяснил он.

- Ребенок жив-здоров, но с ним и с его мамой, конечно, провели профилактическую беседу, - добавили в полицейском главке.

ИСТОЧНИК KP.RU