В Ростовской области жертвами клещей стали почти 3,5 тысячи человек

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-05T12:37:01+03:00

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В Ростовской области жертвами клещей стали 3 446 человек, из которых 1 183 это дети и подростки в возрасте до 14 лет. Такую статистику озвучили в региональном Управлении Роспотребнадзор. Цифры хоть и большие, но на уровне средних показателей. Известно, что в лидерах по числу укушенных жители Ростова-на-Дону, Таганрога и Сальского района.

Кроме того, лабораторно подтверждены 18 случаев Крымской геморрагической лихорадки, переносчиками которой являются кровопийцы. Чаще это даже не отдыхающие, которые отправились на пикники на природу, а пастухи, доярки и скотники - чья работа связана с животноводством и сельскохозяйственными работами.

Санитарные врачи советуют не заниматься самолечением, а обращаться в медицинские учреждения. Кроме того, если у вас поднялась температура после укуса клеща, то нужно сразу же бежать к врачам, так как промедление в данном случае может быть опасно для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU