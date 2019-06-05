2019-06-05T12:37:01+03:00
Общество

В Ростовской области жертвами клещей стали почти 3,5 тысячи человек

У 18 человек обнаружили Крымскую геморрагическую лихорадку
Ольга ГОПАЛО
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Отправляясь на природу, нужно быть особенно осторожными.Отправляясь на природу, нужно быть особенно осторожными.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области жертвами клещей стали 3 446 человек, из которых 1 183 это дети и подростки в возрасте до 14 лет. Такую статистику озвучили в региональном Управлении Роспотребнадзор. Цифры хоть и большие, но на уровне средних показателей. Известно, что в лидерах по числу укушенных жители Ростова-на-Дону, Таганрога и Сальского района.

Кроме того, лабораторно подтверждены 18 случаев Крымской геморрагической лихорадки, переносчиками которой являются кровопийцы. Чаще это даже не отдыхающие, которые отправились на пикники на природу, а пастухи, доярки и скотники - чья работа связана с животноводством и сельскохозяйственными работами.

Санитарные врачи советуют не заниматься самолечением, а обращаться в медицинские учреждения. Кроме того, если у вас поднялась температура после укуса клеща, то нужно сразу же бежать к врачам, так как промедление в данном случае может быть опасно для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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