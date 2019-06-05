СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-05T12:47:19+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света. Фото: ГОПАЛО Ольга.

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения света 6 июня 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону 6 июня 2019: где и когда. В списке коммунальщиков, несколько десятков домов, который уже совсем скоро останутся без электричества. Не будут работать кондиционеры, холодильники и телевизоры в домах, которые расположены в Западном жилом массиве, Александровке и Чкаловском.

Известно, что все работы плановые, их цель - не допускать возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где 6 июня в Ростове-на-дону не будет света

с 09:00 до 17:00:

- ул. Зорге 64, 66, 70/1, 68, 70, 72

- ул. Вятская 35, 37А, 37/4; ул. Штахановского 10, ул. Вятская 37, 37/1, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4; ул. Штахановского 8, ул. Украинская 106-150, 127-167; ул. Амурская 1-23, 2-24; ул. Крамоторская 1-19, 2-26; ул. Вятская 1-23, 2-44; пер. Мезенский 48-78, 1-15, 107-113; пер. Магаданский 1-17, 2-12; пер. Ангарский 1-9, 2-6; ул. Георгиевская 1-17; пер. Самарский 43-59, 72-98; пер. Ильменский 77-95, 74-94; пер. Волочаевский 77-97, 76-96; пер. Суржский 71-91, 80-100; пер. Клязьменский 79-101

- пер. Новороссийский 1-15; пер. Геленджикский 1-15, 2-16; пер. Тихорецкий 16-30, 15-31; ул. Коммунаров 39-67, 36-68; пер. Шахтинский 17; пер. Контактный 73

с 10:00 до 12:00:

- просп. 40-Летия Победы 308, 308/2, 308/3, 308/6, 310, 310/1, 310/3, 312, 312/1, 312/2, 312/3, 314/3; ул. Краеведческая 13, 15

с 13:00 до 16:00:

- просп. 40-Летия Победы 308, 308/2, 308/3, 308/6, 310, 310/1, 310/3, 312, 312/1, 312/2, 312/3, 314/3; ул. Краеведческая 13, 15

с 11:00 до 16:00:

- пер. Белозёрский 48, 48А; ул. Белореченская 1-5, 23-29; пер. Ботанический спуск 3; ул. Лесопарковая 10-54, 13-17; ул. Родниковая 3-17, 14, 36-54; пер. Гродненский 2-6, 3-9; ул. Достоевского 1-49, 6-62; ул. Кима 1-35, 2-16; пер. Кумский 3-7, 2-6; пер. Майкопский 7-33, 2-18; ул. Песчаная 1-21, 4-24; ул. Писательская 7-65, 10-52; пер. Силикатный 29-47, 14-26; пер. Сулинский 1-15 06.06.19 07.06.19 09=00 17=00г. Ростов-на-Дону пер. Старочеркасский 1-13/5, 2-12; ул. Зоологическая 7, 5/6, 8; пер. Дальний 17, 19

с 09:30 до 16:00:

- 20-я улица 56-104; 18-я улица 2; 19-я улица 67-69, 65-78, 85; пер. Доломановский 177-181; ул. Мечникова 41, 112; ул. Мечникова 39Б, 39В; ул. Турксибская 51-69, 36-108; пер. Хабаровский 51-77, 30-84; пер. Полесский 1-87, 2-64; 2-й переулок 87-133, 72-136; пер. Андижанский 1-31; пер. Верхоянский 11-29; ул. Дранко 1-11, 2-10; ул. Белгородская 37-474; ул. Курганная 44

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU