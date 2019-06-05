«Выдала Ростов-на-Дону за Лондон»: Поклонники заподозрили звезду Playboy Мария Лиман в подтасовке фактов

СЕГОДНЯ 14:42 2019-06-05T15:14:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Подписчики уличили звезду Playboy Марию Лиман в подтасовке фактов. В частности, известная на весь мир красотка - очаровательная брюнетка стала мегапопулярной после того, как появилась в календаре известного мужского журнала, опубликовала фотографию в некотором роде даже скромную по ее меркам. На лавочке модель позирует неизвестному фотографу в майке с откровенным вырезом и коротеньких шортиках. В геолокации ее микроблога значится «Лондон». Более того, подпись к нему она также посвятила туманному Альбиону.

- Теперь у меня появился еще один любимый город. Вы были когда-нибудь в Лондоне? Что Вам больше всего понравилось? - спросила Мария Лиман у подписчиков.

liman_maria Теперь у меня появился ещё один любимый город. Вы были когда-нибудь в Лондоне?

Вот только некоторые особо пытливые принялись с любопытством рассматривать пейзаж вокруг модели на снимке и пришли к выводу, что сидит она далеко не в Лондоне.

- Это не переулок Соборный в Ростове-на-Дону? - спросил один из знатоков. И многие с ним согласились.

- Очень похоже, - также высказал свое мнение другой, но все же указал на ряд отличий: «Только не видно бомжей, закидывающихся спиртосодержащимися напитками в полторашках сомнительного качества».

Хотя многим оказалось не важно, где конкретно были сделаны снимки, важно - кто на них. Подтверждение этому комментарии: «Очаровательная улыбка», «Ах и хороша Мария» и «Неповторимая».

ИСТОЧНИК KP.RU