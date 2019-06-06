На рынках Ростова-на-Дону изъяли больше тонны ранних овощей, в которых нашли нитраты

СЕГОДНЯ 12:13 2019-06-06T12:15:56+03:00

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С начала года в Ростове-на-Дону на рынках изъято около 3500 килограммов плодовоовощной продукции, в том числе из-за повышенного содержания нитратов. Как сообщили в областной службе ветеринарии, слишком много удобрений было в каждом третьем килограмме изъятых овощей. Чаще всего нитраты находили в раннем картофеле, помидорах, огурцах и баклажанах.

- В масштабах города цифры не большие, однако, полагаться только на статистику и внешние признаки овощей и фруктов при выборе не следует, - поясняют эксперты. - Лучший метод – купить проверенный специалистами плод на рынке, а не в местах стихийной торговли, где за безопасность товара никто не отвечает.

Напомним, всю продукцию, которая продается на официальных рынках, проверяют на радиационный фон, органолептику и нитраты. Исследования проводятся в лабораториях со специальным профессиональным оборудовании, прошедшим государственную поверку на точность измерений.

ИСТОЧНИК KP.RU