2019-06-06T15:52:48+03:00
Общество

«6 миллионов себе в карман»: В Ростове-на-Дону директора детского лагеря подозревают в махинациях с путевками

В связке оказались еще бухгалтер и зам руководителя
ГОШЕВ Игорь
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В городе Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении руководства одного из детских ведомственных лагерей.В городе Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении руководства одного из детских ведомственных лагерей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В городе Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении руководства одного из детских ведомственных лагерей. Сотрудников лагеря подозревают в мошенничестве.

Как сообщил газете «Комсомольская правда-Ростов» источник в правоохранительных органах, под подозрение попали директор, его заместитель и главный бухгалтер.

По предварительным данным, они оформляли путевки и продавали их конкретным людям. Вот только деньги на счет ведомства не поступали. Зато они оседали в карманах предприимчивой тройки, участники которой тратили их по собственному усмотрению. В итоге, за год таким образом было продано 168 таких путевок. А государству был причинен ущерб в размере шести миллионов рублей.

В отношении подозреваемых уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до десяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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