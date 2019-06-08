В городе Шахты при пожаре в девятиэтаже пострадала женщина
Накануне, 7 июня, вечером в городе Шахты произошло ЧП. Вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около 19:33. Звонившие сообщили, что горит многоэтажный жилой дом. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - на улицу Советскую.
- Горела одна из квартир в девятиэтажке, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - Общая площадь возгорания составила около пяти квадратных метров. На месте работали 16 человек огнеборцев, а также четыре спецмашины. Спустя двадцать минут удалось потушить возгорание, еще через три минуты полностью ликвидировать.
Сообщается, что в огне пострадала женщина.
Еще один пожар произошел в тот же день в бесхозном здании в городе Таганроге на улице Калинина, но обошлось без жертв.
По факту произошедшего проводятся проверки, по результатам которых будут известны все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU