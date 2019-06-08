2019-06-08T12:39:53+03:00
Общество

«Фото «антисекс»: Хейтеры раскритиковали третью жену футболиста Дмитрия Тарасова за выбор купальника

Фото красавицы-модели обсуждают в Сети
ГОШЕВ Игорь
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Футболист и модель вместе, несмотря ни на каких завистников. Фото: инстаграм Анастасии Тарасовой.Футболист и модель вместе, несмотря ни на каких завистников. Фото: инстаграм Анастасии Тарасовой.
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Супруга футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова поделилась с подписчиками своего Инстаграм пляжными фото. Сейчас Анастасия вместе с мужем и ребенком отдыхают в Турции. На этот раз ее выбор пал на купальник оранжевого цвета. Идентичную модель, но в красном варианте, Тарасова уже демонстрировала в Сети.

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Relax, take it easy
25678 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но то ли цвет оказался не ее, то ли ракурс не очень удачный. И, как результат, десятки негативных комментариев в духе: «Ужасный купальник», «Фото «антисекс», «Насть, ну что за фон? Могла бы и получше выбрать место», «Купальник не удачный, цвет не идет», «Мне кажется, или грудь у вас в разы уменьшилась?» и «Ужасное фото: вы куда смотрели, когда выставляли?».

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Просто и без слов. Чудесный купальник и туника.
48068 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Но были и те, кто поддержал красотку: «Как будто и не рожала», «Вы в отличной форме, красотулька!», «Очень красивая» и «Красотка! Так держать!».

Пост с фото набрал больше 25 тысяч лайков. А сама Анастасия завистницам ответила фразой из известной песни, которой и подписала снимок: « Relax, take it easy».

ИСТОЧНИК KP.RU

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