«Фото «антисекс»: Хейтеры раскритиковали третью жену футболиста Дмитрия Тарасова за выбор купальника

СЕГОДНЯ 12:39 2019-06-08T12:39:53+03:00

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Супруга футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова поделилась с подписчиками своего Инстаграм пляжными фото. Сейчас Анастасия вместе с мужем и ребенком отдыхают в Турции. На этот раз ее выбор пал на купальник оранжевого цвета. Идентичную модель, но в красном варианте, Тарасова уже демонстрировала в Сети.

kostenko.94 Relax, take it easy

Но то ли цвет оказался не ее, то ли ракурс не очень удачный. И, как результат, десятки негативных комментариев в духе: «Ужасный купальник», «Фото «антисекс», «Насть, ну что за фон? Могла бы и получше выбрать место», «Купальник не удачный, цвет не идет», «Мне кажется, или грудь у вас в разы уменьшилась?» и «Ужасное фото: вы куда смотрели, когда выставляли?».

kostenko.94 Просто и без слов. Чудесный купальник и туника.

Но были и те, кто поддержал красотку: «Как будто и не рожала», «Вы в отличной форме, красотулька!», «Очень красивая» и «Красотка! Так держать!».

Пост с фото набрал больше 25 тысяч лайков. А сама Анастасия завистницам ответила фразой из известной песни, которой и подписала снимок: « Relax, take it easy».

ИСТОЧНИК KP.RU