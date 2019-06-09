В Ростовской области задержали 18 тысяч литров подозрительного пива

СЕГОДНЯ 10:09 2019-06-09T10:09:00+03:00

Продукция арестована и отправление на хранение. Фото: МУ Росалкогольрегулирования по ЮФО.

Продукцию без документов везли в фуре по трассе Волгоград - Ростов-на-Дону

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Двухдневный рейд провели инспекторы Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу вместе с полицией в Ростовской области, проверяя грузовики, перевозящие спиртосодержащую продукцию.

И, как оказалось, не зря.

- В фуре, которая следовала по трассе Волгоград — Ростов-на-Дону, когда ее остановили для проверки в Зимовниковском районе, обнаружился алкоголь продукции без соответствующих документов, - сообщили «Комсомольской правде» в ведомстве. - Всего - около 18 тысяч литров пива различных наименований.

Все, что находилось в вместительном большегрузе с краснодарскими номерами, теперь арестовано и передано на досудебное хранение Росспиртпрому, а по факту нелегальной перевозки теперь проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU