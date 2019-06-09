2019-06-09T10:09:00+03:00
Общество

В Ростовской области задержали 18 тысяч литров подозрительного пива

Продукцию без документов везли в фуре по трассе Волгоград - Ростов-на-Дону
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Продукция арестована и отправление на хранение. Фото: МУ Росалкогольрегулирования по ЮФО.Продукция арестована и отправление на хранение. Фото: МУ Росалкогольрегулирования по ЮФО.
Изменить размер текста:

Двухдневный рейд провели инспекторы Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу вместе с полицией в Ростовской области, проверяя грузовики, перевозящие спиртосодержащую продукцию.

И, как оказалось, не зря.

- В фуре, которая следовала по трассе ВолгоградРостов-на-Дону, когда ее остановили для проверки в Зимовниковском районе, обнаружился алкоголь продукции без соответствующих документов, - сообщили «Комсомольской правде» в ведомстве. - Всего - около 18 тысяч литров пива различных наименований.

Все, что находилось в вместительном большегрузе с краснодарскими номерами, теперь арестовано и передано на досудебное хранение Росспиртпрому, а по факту нелегальной перевозки теперь проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор Василий Голубев поддерживает идею установки памятника актрисе Элине Быстрицкой
В многоквартирном доме в центре Ростова-на-Дону из-за резкого скачка напряжения загорелась газовая труба
В Ростове-на-Дону прошел фестиваль фейерверков
Сергей Сидаш, несмотря на арест, сохранил пост замгубернатора Ростовской области
Ростовчанка отдала своему знакомому 40 тысяч, чтобы он купил ей мобильник со скидкой
В Ростове-на-Дону хозяина сгоревшей квартиры на Западном увезли в больницу
В Ростове-на-Дону на Вятской фура насмерть сбила 80-летнего пенсионера
В Ростове-на-Дону машина из свадебного кортежа не поделила дорогу с грузовиком
В Ростовской области задержали водителя за рулем «Ауди», которая числилась в розыске
В Ростовской области «липовые» водонапорные башни проверит контрольно-счетная палата
В Ростове-на-Дону под колесами поезда погибли двое
В Новочеркасске неизвестные украли металлолом на 113 тысяч рублей
Хейтеры раскритиковали третью жену футболиста Дмитрия Тарасова за выбор купальника
В Ростове-на-Дону на Западном сгорела иномарка
В Ростове-на-Дону неизвестные выкатили мусорные контейнеры на проезжую часть и перевернули
В Ростове-на-Дону аптеку оштрафовали на полмиллиона рублей за продажу лекарства
В городе Шахты при пожаре в девятиэтаже пострадала женщина
В Ростове-на-Дону на ряде улиц запретят остановку и стоянку автомобилей