В многоквартирном доме в центре Ростова-на-Дону из-за резкого скачка напряжения загорелась газовая труба

СЕГОДНЯ 11:50 2019-06-09T11:50:15+03:00

С возгоранием пожарные справились за полчаса. А газ в девятиэтажке отрубили - от греха подальше. Фото: ВК / паблик "Ростов Главный".

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ЧП, которое, к счастью, не привело к большой трагедии, а закончилось только испугом, случилось вечером в субботу, 8 июня, в самом центре Ростова-на-Дону — в девятиэтажном доме на ул. Социалистической, 147: это неподалеку от Богатяновского спуска и всего в полукилометре от здания правительства региона.

- Сообщение о возгорании внешней газовой трубы поступило в 21.52, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области. - Из возникшей опасности пришлось эвакуировать сорок жильцов. Спустя получаса возгорание было ликвидировано, на месте происшествия работала газовая служба.

Между тем, сами люди, проживающие в этом доме, утверждают, что в этот вечер несколько раз происходили резкие скачки напряжения — да такие, что у некоторых перегорела бытовая техника, а во время одного из пиковых моментов и загорелась газовая труба, которая проходит снаружи вдоль дома. Подача газа в настоящее время отключена.

Специалисты, однако, полагают, что в инциденте с возгоранием виноваты сами жильцы — точнее, те из них, которые выбрали эту самую трубу в качестве способа заземления своих электроприборов.

ИСТОЧНИК KP.RU