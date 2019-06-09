В Ростове-на-Дону на ходу загорелся рейсовый автобус с пассажирами

СЕГОДНЯ 13:33 2019-06-09T13:33:12+03:00

Автобус загорелся, не доехав полсотни метров до остановки. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".

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ЧП произошло в воскресенье, 9 июня, на пр. Нагибина, напротив Студенческого парка ДГТУ: рейсовый автобус №83 загорелся прямо на ходу, не доехав полсотни метров до остановки «Общежитие».

- Перед пожаром сзади автобуса разлилось и загорелось топливо, - рассказали очевидцы. - Пожарные быстро приехали и начали тушить автобус, но в итоге сгорела вся задняя часть, в которой находится двигатель.

В главном управлении МЧС по Ростовской области «Комсомольской правде» уточнили, что это случилось около половины двенадцать дня.

- Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, локализовать пламя, а затем ликвидировать его удалось в течение пятнадцати минут, никто не пострадал, - отметили в региональном главке спасательного ведомства.

По предварительным данным, причиной возгорания, с большой долей вероятности, стала техническая неисправность автобуса — возможно, произошел отказ системы охлаждения двигателя и утечка топлива.

Видео загоревшегося автобуса на пр. Нагибина в Ростове-на-Дону 09.06.2019.//ВК, паблик "Ростов Главный"

ИСТОЧНИК KP.RU