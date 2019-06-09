В Ростовской области обрушилась часть стены жилого двухэтажного дома

СЕГОДНЯ 20:21 2019-06-09T20:21:03+03:00

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В хуторе Верхнеподпольном Аксайского района в воскресенье, 9 июня, днем произошло обрушение стены двухэтажного жилого здания.

- Дом расположен на ул. Школьной, 10, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области. - Обрушилась кирпичная кладка с внешней стороны — около двух квадратных метров. Внутри самих квартир повреждений не было, пострадавших и погибших тоже, к счастью, нет.

В ведомстве уточнили, что здание — 1963 года постройки. Сейчас выяснением причин ЧП занимаются специалисты, им же предстоит определит, есть ли угроза дальнейшего обрушения.

ИСТОЧНИК KP.RU