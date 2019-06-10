2019-06-10T09:27:06+03:00
Общество

«Мир сошел с ума!»: Подписчики обсуждают фото в стиле «ню» звезды Playboy Марии Лиман с подружкой

Красавица предложила поклонникам нелегкий выбор: между блондинкой и брюнеткой
ГОШЕВ Игорь
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Красавица шокировала даже свои поклонников. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Красавица шокировала даже свои поклонников. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Звезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону шокировала Интернет-аудиторию снимком, который разместила в своем Инстаграм. Многие уже привыкли к тому, что сексапильная брюнетка частенько выкладывает соблазнительные фотографии в нижнем белье. Но на этот раз Мария пошла дальше - опубликовала фото с подругой-моделью, на котором они обе без бюстгальтеров.

- Так много споров, кто лучше блондинки или брюнетки, - написала под фото Мария. - И Вы можете так же выбирать. Лично для меня на первом месте химия. Если мне хорошо с человеком, мне абсолютно все равно какой у него цвет волос.

Под этим фото уже больше 26 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Марии Лиман.

Под этим фото уже больше 26 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Марии Лиман.

Но не все пришли в восторг от увиденного: «Мир сошел с ума» и «Ну это уже слишком!». Хотя были и те, кто принял правила игры, заданные красавицей: «Блондинка, конечно же!», «Мне нравиться блондинки, но сегодня я выбираю тебя», «Обе дамы просто ослепительно прекрасны!» и «Вы обе красивые».

Под постом уже больше 26 тысяч виртуальных сердечек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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