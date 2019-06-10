2019-06-10T10:55:28+03:00
Общество

«Ну как можно быть настолько красивой!»: Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева сразила поклонников очередным модным образом

Фото уже оценили почти 52 тысячи поклонников звезды
ГОШЕВ Игорь
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Красавица-модель уже вышла из декрета. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Красавица-модель уже вышла из декрета. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Не так давно самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева - в феврале модель родила первенца, сообщила, что выходит из декрета. По началу масса ее поклонников принялись обсуждать, что оставить малыша одного в четыре месяца на попечение няни и бабушки — слишком рано. Но со временем сменили гнев на милость, особенно после того, как модель с головой окунулась в работу.

И вот она уже демонстрирует очередной образ. На фото Виктория в модных кроссовках, джинсах и толстовке. Поклонники не смогли пройти мимо такой красоты, оставив множество восторженных комментариев: «Красота», «Тапочки модные», «Вы, как всегда, очаровательны!», «Ну как можно быть настолько красивой» и «Великолепна».

lopyrevavikalopyrevavika
V
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- Вот это сила воли и дисциплина всегда быть в форме, - порадовалась за модель одна из ее Интернет-подписчиц. - Ведь каждый день наша V дает нам отчет. Фото уже оценили почти 52 тысячи поклонников звезды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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