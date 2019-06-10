2019-06-10T10:40:07+03:00
Общество

Какой купить автомобиль и где лучшие цены: расскажем в рамках «Автотура с «Комсомолкой»

Выбираете автомобиль? Тогда вперед в Тур по автосалонам Ростова
Наталья ВЕСНИНА
Поделиться:
Какой купить автомобиль и где лучшие цены: расскажем в рамках «Автотура с «Комсомолкой»Какой купить автомобиль и где лучшие цены: расскажем в рамках «Автотура с «Комсомолкой»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Вы хотите купить автомобиль? Присматриваетесь к различным моделям и никак не можете выбрать? 22 июня «Тур по автосалонам Ростова» с «Комсомольской правдой» поможет вам определиться.

На комфортабельном автобусе за ОДИН день вы проедете по пяти автосалонам и познакомитесь с самыми популярными моделями, узнаете условия действующих программ, проведете тест-драйв понравившихся моделей, получите информацию по выгодным кредитам. Для участников тура – самые выгодные специальные предложения.

В программе тура автосалоны «АВИНГРУП ХОЛДИНГ», «МОДУС», «Гедон-Аксай», «Эскадра», знакомство с такими марками как KIA, RENAULT, HYUNDAI, SKODA, VOLKSWAGEN.

Не проспите это уникальное предложение!

Записаться на «Автотур» можно двумя способами:

1. Отправить электронное письмо на адрес natalya.klimenko@phkp.ru, с указанием имени и номера телефона.

2. Позвонить по тел. (863) 333-24-22, доб. 138.

Количество участников ограничено. Участие БЕСПЛАТНОЕ!

Регистрация осуществляется до 21 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЮФУ получил награду на международном форуме ведущих вузов «Глобальная конкурентоспособность»
Прожиточный минимум в Ростовской области за 1 квартал 2019 года за год вырос на 6,5 процента
В Ростовской области врачи попались на подделке карт о прохождении диспансеризации
В Таганроге при пожаре в девятиэтажном доме пострадал человек
В Ростовской области оштрафовали больше 15 тысяч водителей, которые не уступили дорогу пешеходам
Отключение света 11 июня 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 10-16 июня 2019: жарко и без дождей
«Обалдеть просто, какая фигура!»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова задает новый тренд в моде
«Вам бы первое место досталось»: «Мисс Россия» Татьяне Котовой предложили стать королевой нарцисов
Старая песня: ФК "Ростов" просит перенести концерт "Ленинграда" на "Ростов-Арене"
«Ну как можно быть настолько красивой!»: Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева сразила поклонников очередным модным образом
«6 лет я была «разводящей»»: «Миссис Россия» Полина Диброва призналась, что в детстве занималась баскетболом
Химия в действии: «Мисс Россия» Алина Санько примерила новый образ в кудряшках
Пришла жара: в Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность
«Уже думали разучилась»: Русская Русалка Влада Чигирева показала идеальный шпагат прямо на улице
«Мир сошел с ума!»: Подписчики обсуждают фото в стиле «ню» звезды Playboy Марии Лиман с подружкой
«Моя вторая мамочка»: Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова поделилась фото со свекровью на отдыхе в Турции
В Ростовской области обрушилась часть стены жилого двухэтажного дома
«Водитель все сделал правильно»: в мэрии Ростова-на-Дону прокомментировали ЧП с возгоранием автобуса
В Ростовской области двое парней и девушка ограбили приятеля
«Только бы не на шашлык»: в Ростове-на-Дону выкрали из частного дома мини-пига