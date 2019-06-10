Какой купить автомобиль и где лучшие цены: расскажем в рамках «Автотура с «Комсомолкой»
Вы хотите купить автомобиль? Присматриваетесь к различным моделям и никак не можете выбрать? 22 июня «Тур по автосалонам Ростова» с «Комсомольской правдой» поможет вам определиться.
На комфортабельном автобусе за ОДИН день вы проедете по пяти автосалонам и познакомитесь с самыми популярными моделями, узнаете условия действующих программ, проведете тест-драйв понравившихся моделей, получите информацию по выгодным кредитам. Для участников тура – самые выгодные специальные предложения.
В программе тура автосалоны «АВИНГРУП ХОЛДИНГ», «МОДУС», «Гедон-Аксай», «Эскадра», знакомство с такими марками как KIA, RENAULT, HYUNDAI, SKODA, VOLKSWAGEN.
Не проспите это уникальное предложение!
Записаться на «Автотур» можно двумя способами:
1. Отправить электронное письмо на адрес natalya.klimenko@phkp.ru, с указанием имени и номера телефона.
2. Позвонить по тел. (863) 333-24-22, доб. 138.
Количество участников ограничено. Участие БЕСПЛАТНОЕ!
Регистрация осуществляется до 21 июня 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU