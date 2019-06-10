СЕГОДНЯ 10:40 2019-06-10T10:40:07+03:00

Какой купить автомобиль и где лучшие цены: расскажем в рамках «Автотура с «Комсомолкой» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выбираете автомобиль? Тогда вперед в Тур по автосалонам Ростова

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Вы хотите купить автомобиль? Присматриваетесь к различным моделям и никак не можете выбрать? 22 июня «Тур по автосалонам Ростова» с «Комсомольской правдой» поможет вам определиться.

На комфортабельном автобусе за ОДИН день вы проедете по пяти автосалонам и познакомитесь с самыми популярными моделями, узнаете условия действующих программ, проведете тест-драйв понравившихся моделей, получите информацию по выгодным кредитам. Для участников тура – самые выгодные специальные предложения.

В программе тура автосалоны «АВИНГРУП ХОЛДИНГ», «МОДУС», «Гедон-Аксай», «Эскадра», знакомство с такими марками как KIA, RENAULT, HYUNDAI, SKODA, VOLKSWAGEN.

Не проспите это уникальное предложение!

Записаться на «Автотур» можно двумя способами:

1. Отправить электронное письмо на адрес natalya.klimenko@phkp.ru, с указанием имени и номера телефона.

2. Позвонить по тел. (863) 333-24-22, доб. 138.

Количество участников ограничено. Участие БЕСПЛАТНОЕ!

Регистрация осуществляется до 21 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU