СЕГОДНЯ 11:17 2019-06-10T11:17:44+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 11 июня 2019. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 11 июня 2019

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Отключение света 11 июня 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда. Как сообщили энергетики, не будут работать кондиционеры, телевизоры и холодильники в нескольких десятках домов, которые расположены в донской столице. Причина - плановые отключения электроэнергии, цель которых не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 11 июня в Ростове-на-Дону

с 09:00 до 17:00:

- ул. Пугачева 25-47, 28-46; ул. Молодежная 61-83, 62-78; ул. Грисенко 7-17, 8-16; ул. Лихачёва 3-15, 4-12

- ул. Бусыгина 1-13, 2, 2А; ул. Васильева 1-7, 4-10; ул. Сурмача 2-6, 5, 17/8, 16-20; ул. Яковлева 11-15, 8-14; гаражи «Масса»

- ул. Тоннельная 9-33; 4-8А; ул. Кооперативная 51-69, 30-58; ул. Красина; ул. Профинтерна 19-35; ул. Караванная; пер. Короленко; пер. Макеевский; пер. Полюсный; пер. Стандартный; пер. Балтийский.

с 10:00 до 16:00:

- ул. 1-й Конной Армии 11А, 13, 15, 15А, 15Б

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU