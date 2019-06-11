2019-06-11T14:25:47+03:00
Общество

Молодые ученые могут представить свои научные проекты и получить 1,2 миллиона рублей

Конкурс на лучшие уже объявлен
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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Шанс проявить себя есть у обучающейся молодежи. Так, молодые ученые могут продемонстрировать компетентному жюри свои фундаментальные научные исследования. Об этом рассказали в Южном федеральном университете.

Известно, что конкурс на лучшие проекты уже объявлен. Его проводит Российский фонд фундаментальных исследований. А участниками могут стать студенты-аспиранты вузов. Сам же конкурс проводится в целях осуществления специальной грантовой поддержки выполняемых научных или научно-технических проектов, предусмотренной федеральным проектом «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» национального проекта «Наука».

Сообщается, что заявки будут приниматься до 3 июля 2019 года в электронном виде. А списки победителей будут опубликованы, в том числе и на сайте Фонда, до 30 августа. Кстати, победитель конкурса может получить гранд в размере 1,2 миллиона рублей. А свой проект он должен реализовать до 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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